Samuel Portugal foi emprestado por uma época ao Al Akhdoud, da Arábia Saudita, anunciou o FC Porto em comunicado ao final da tarde desta sexta-feira.

O guardião brasileiro chega ao clube saudita a troco de 215 mil euros, com o emblema de chegada a conservar uma opção de compra por 1,7 milhões de euros.

Recorde-se que Portugal não jogou qualquer encontro oficial pelo FC Porto em três temporadas, atuando dez vezes na equipa B.

«O FC Porto e o Al Akhdoud Saudi Club chegaram a acordo para a cedência, a título de empréstimo válido até 30 de junho de 2026, dos direitos de inscrição desportiva de Samuel Portugal. O acordo inclui uma taxa de empréstimo de 250 mil dólares (215 mil euros) e uma opção de compra de 2 milhões de dólares (1,7 milhões de euros). O FC Porto declara que esta cedência não contou com qualquer intervenção de intermediação. O FC Porto deseja as maiores felicidades a Samuel Portugal nesta nova etapa da carreira», pode ler-se no comunicado.