Félix Correia é oficialmente jogador do Lille. Os valores não foram anunciados, mas o Maisfutebol sabe que o clube francês desembolsa sete milhões de euros pelo internacional jovem português.

Desta forma, iguala Fran Navarro no topo das vendas mais caras do Gil Vicente. Félix assina contrato válido por quatro temporadas, em mais uma aventura no estrangeiro.

«Estou muito feliz por me juntar ao Lille, é um clube muito grande e representa um passo importante na minha carreira. Espero continuar a crescer aqui, apoiar a equipa e o clube na concretização dos seus objectivos e, claro, marcar golos», disse Félix aos meios do clube francês, elogiando ainda as infraestruturas do clube.

Félix jogou duas temporadas no clube de Barcelos, a primeira por empréstimo da Juventus. Tinha custado cerca de um milhão e meio de euros ao Gil Vicente, numa compra recorde.

Antes disso, jogou em clubes como Juventus, Parma, AZ Alkmaar e Sporting, onde cumpriu a formação.