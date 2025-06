Fer López, de 21 anos, é reforço para o ataque do Wolves, do treinador português Vítor Pereira, anunciou o clube inglês esta sexta-feira. O jovem avançado chega proveniente do Celta de Vigo, de Espanha.

Os valores da transferência não foram anunciados, mas a imprensa britânica fala num valor a rondar os 20 milhões de euros. É a primeira contratação do Wolves neste verão.

O Wolves utilizou um vídeo em estilo de banda desenhada para apresentar o jogador. O Celta de Vigo, por sua vez, partilhou uma imagem para se pedir do jogador.

«Os nossos melhores votos, Fer. Celebraremos com orgulho os sucessos futuros de um jogador nascido em Madroa. O Celta sempre será sempre o teu lar», escreveu o clube espanhol.

Fer López é um avançado que pode jogar tanto no corredor direito como no esquerdo. Formado no Celta de Vigo, o canhoto fez a estreia no emblema espanhol na temporada passada, tendo marcado quatro golos em 20 jogos realizados.