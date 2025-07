Aos 27 anos, uma das grandes figuras do Fluminense sai para a Europa pela primeira vez. Jhon Arias concluiu uma transferência em definitivo para o Wolverhampton, de Inglaterra.

Segundo a imprensa brasileira, o extremo custa 17 milhões de euros mais cinco em objetivos, por 90% do passe. O clube anunciou que permanece com 10 por cento dos direitos económicos de uma futura venda do jogador colombiano. Trata-se (de longe) da maior venda da história do clube brasileiro.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e conquistou um lugar na história do clube. No momento da saída, o clube lembrou a vitória na Copa Libertadores 2023 e na Recopa 2024, com dois golos marcados na final da competição.

Somou 230 jogos, 47 golos e 55 assistências pelo clube brasileiro e aventura-se pela primeira vez na Europa, logo na Premier League. Vai ser treinador por Vítor Pereira e será colega de vários portugueses.