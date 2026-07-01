O Coventry anunciou a renovação de contrato do treinador Frank Lampard, até 2029. O antigo internacional por Inglaterra assumiu as rédeas do clube em novembro de 2024 e foi campeão do Championship na temporada passada.

Desta forma, garantiu o acesso à Premier League, 25 anos depois. Até ao momento, comandou a equipa em 82 partidas, tendo vencido 45 delas. Foi eleito o melhor técnido da época passada no Championship.

«Estou muito feliz por ter assinado um novo contrato, é uma verdadeira honra representar este clube», afirmou a lenda do Chelsea aos meios oficiais do Coventry. 

Depois de encerrar a carreira enquanto jogador, Lampard começou por treinar o Derby County. Seguiram-se Chelsea e Everton. 

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