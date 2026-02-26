Transferências
OFICIAL: Gabriel Pires (lembra-se?) sai da Portuguesa
Ex-jogador do Benfica tem acordo com clube do Brasileirão
Gabriel Appelt Pires teve uma breve passagem pela Portuguesa, clube histórico de São Paulo. Disputou apenas nove jogos pelo emblema, no Paulistão, e saiu agora para um clube do Brasileirão, anunciou oficialmente o clube, após o pagamento da cláusula da rescisão.
A Portuguesa disputa a Serie D, a quarta divisão do Brasil. Segundo a imprensa brasileira, o próximo clube de Gabriel é o Mirassol, onde joga também Tiquinho Soares (ex-FC Porto).
Gabriel tem 32 anos e voltou ao Brasil após uma curta experiência do Panserraikos, da Grécia. Jogou no Benfica entre 2018 e 2021, num total de 98 jogos pelas águias.
