Gabriel Appelt Pires teve uma breve passagem pela Portuguesa, clube histórico de São Paulo. Disputou apenas nove jogos pelo emblema, no Paulistão, e saiu agora para um clube do Brasileirão, anunciou oficialmente o clube, após o pagamento da cláusula da rescisão.

A Portuguesa disputa a Serie D, a quarta divisão do Brasil. Segundo a imprensa brasileira, o próximo clube de Gabriel é o Mirassol, onde joga também Tiquinho Soares (ex-FC Porto).

Gabriel tem 32 anos e voltou ao Brasil após uma curta experiência do Panserraikos, da Grécia. Jogou no Benfica entre 2018 e 2021, num total de 98 jogos pelas águias.