O Galatasaray, da Turquia, anunciou a chegada do extremo belga Noa Lang por empréstimo do Nápoles, de Itália. O clube turco oficializou a cedência com uma taxa fixa de dois milhões de euros, mais opção de compra. Lang vai receber um milhão e 750 mil euros de salário líquido.

Noa Lang somava 27 jogos esta temporada no Nápoles, mas quase sempre como suplente e sem impacto. Lang chegou ao clube no verão a troco de 25 milhões de euros.

O extremo destacou-se ao serviço de PSV e Club Brugge, tendo recebido formação no Ajax. Vai vestir a camisola 77 no novo clube.

