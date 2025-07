Kaique Pereira é reforço do Nacional para a próxima temporada. O guarda-redes brasileiro chega do Palmeiras, que tem o treinador Abel Ferreira nos seus quadros.

É a segunda experiência de Kaique em Portugal, após ter representado o Farense na última época também por empréstimo. Por lá jogou sete vezes.

O guarda-redes vai juntar-se esta terça-feira aos trabalhos do plantel alvinegro, que tem novo treino agendado para as 10h30. Kaique, de 22 anos, nunca jogou pela equipa principal do Palmeiras.