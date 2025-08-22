OFICIAL: Inter Miami, de Messi, anuncia jovem promessa da Argentina
Mateo Silvetti tem 19 anos e participou em 37 jogos pelo Newell's Old Boys
O Inter Miami anunciou nesta sexta-feira a contratação do avançado Mateo Silvetti ao Newell's Old Boys, da primeira divisão argentina. O jovem assinou contrato até 2029, com opção de renovação por mais um ano.
Silvetti, de 19 anos, estreou-se em 2024 pelo clube argentino. Desde então, o jogador natural de Rosário, na Argentina, acumulou um total de 37 participações em todas as competições, contribuindo com seis golos e duas assistências.
Curiosamente, o treinador do Inter Miami conhece bem Mateo Silvetti. Isto porque o avançado representou a seleção argentina sub-20, sob a sua orientação, quando o antigo futebolista era ainda selecionador nesse escalão.
Assim, Silvetti aumenta a diáspora argentina no Inter Miami para dez jogadores. Os mais notáveis são Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Óscar Ustari. Outros ilustres atletas da equipa são Sergio Busquets, Jordi Alba ou Luis Suárez.
