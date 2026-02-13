OFICIAL: Jaume Grau troca AVS por clube chinês
Médio espanhol fez 54 jogos ao serviço do emblema luso
Jaume Grau já não é jogador do AVS. O clube da Vila das Aves anunciou a saída do médio espanhol para o Tianjin Jinmen Tiger, da principal divisão chinesa.
O atleta de 28 anos sai em transferência definitiva, sem que os valores sejam divulgados. O AVS agradece, em comunicado, «o elevado sentido profissional e contributo que deu ao longo de ano e meio na Vila das Aves», desejando felicidades para o futuro.
Desde 2024 até ao momento, Grau disputou 54 jogos e marcou dois golos ao serviço do clube. Jaume junta-se ao português Xadas.
O AFS e o Tianjin Jinmen Tiger chegaram a acordo para a transferência definitiva de 𝐉𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐮.— AFS Vila das Aves (@afs_viladasaves) February 13, 2026
Ao jogador, quer esta sociedade agradecer o elevado sentido profissional e contributo que deu ao longo de ano e meio na Vila das Aves e desejar a felicidades para o futuro. pic.twitter.com/cnE1GeJP8n