Jaume Grau já não é jogador do AVS. O clube da Vila das Aves anunciou a saída do médio espanhol para o Tianjin Jinmen Tiger, da principal divisão chinesa.

O atleta de 28 anos sai em transferência definitiva, sem que os valores sejam divulgados. O AVS agradece, em comunicado, «o elevado sentido profissional e contributo que deu ao longo de ano e meio na Vila das Aves», desejando felicidades para o futuro.

Desde 2024 até ao momento, Grau disputou 54 jogos e marcou dois golos ao serviço do clube. Jaume junta-se ao português Xadas.