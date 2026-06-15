O Rio Ave informou que cessou a ligação com o médio João Graça no fim desta temporada 2025/26. Em fim de contrato, as duas partes vão agora seguir caminhos distintos.

Graça participou em apenas nove jogos na temporada transata. Desde 2021, somou 103 jogos com a camisola dos vilacondenses, marcando dois golos.

O ex-FC Porto tem 30 anos e fica agora livre para assinar contrato por qualquer equipa.