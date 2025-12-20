Nem 24 horas depois do anúncio do despedimento de João Pedro Sousa, o AVS informou qual o seu sucessor. João Henriques, ex-Santa Clara ou V. Guimarães, é o escolhido, tal como tinha adiantado o Maisfutebol.

João Henriques assinou contrato até junho de 2026. O treinador, de 53 anos, foi o eleito do AVS «para abraçar o desafio de conduzir ao clube a nova permanência na Liga», escrevem no sítio oficial.

O treinador faz-se acompanhar por João Correia (treinador adjunto), Alberto Carvalho (preparador físico), José Serrão (treinador de guarda-redes) e Gonçalo Magalhães (analista), aos quais se juntam Tó Ferreira (treinador de guarda-redes) e Armando Roriz (treinador adjunto), que já exerciam funções no clube.

Henriques soma 126 jogos na primeira divisão nacional e experiências no estrangeiro como no Olimpia Liubliana e no Radomiak Radom, da Polónia. O treinador vai passar a trabalhar com Diogo Boa Alma, diretor-geral do clube desde outubro. 

