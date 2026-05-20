O Sp. Braga anunciou nesta quarta-feira, através das redes sociais, que João Moutinho renovou contrato por mais uma temporada. Aos 39 anos, o médio já conta com 1169 jogos oficiais a nível sénior.

Vencedor do Europeu de 2016 por Portugal, foi formado no Sporting, atuando depois pelo FC Porto, Mónaco, Wolverhampton e Sp. Braga. Cumprirá a quarta temporada na cidade minhota.

João Moutinho é o segundo mais internacional de sempre, com 146 presenças na Seleção Nacional, apenas atrás de Cristiano Ronaldo. Esteve em seis fases finais de competições de seleções, entre Europeus e Mundiais. O último foi o Euro 2020 (realizado em 2021).

Moutinho ganhou ainda 16 competições de clubes, entre elas, uma Liga Europa, três Campeonatos nacionais e três Taças de Portugal.

Num vídeo que, à primeira vista, podia indiciar o 'pendurar das chuteiras' de Moutinho, o Sp. Braga revela que a «lenda continua».