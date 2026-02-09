Saba Kharebashvili é um nome desconhecido para a maioria dos leitores, exceto para aqueles que jogam Football Manager regularmente. Esses conhecerão certamente o potencial do lateral-esquerdo georgiano que, no início do save, custa algo como dois milhões de euros.

Com potencial para ser um dos melhores do videojogo na sua posição, Kharebashvili é o jogador mais contratado na recente edição do Football Manager 26, segundo a Sports Interactive. Chamou a atenção na vida real ao Basaksehir, clube turco que anunciou a sua contratação nesta segunda-feira.

Aos 17 anos, Kharebashvili é um elemento indisutível do Dinamo Tbilisi, um dos principais clubes do emergente futebol georgiano. Tornou-se o jogador mais jovem a atuar nas competições da UEFA, com 15 anos e dez meses, em 2024.

Conhecido pelo compromisso defensivo e índice de trabalho impressionante, Kharebashvili assinou contrato com início em 2026, já depois de efetuar 18 anos. A verba de transferência não foi anunciada.