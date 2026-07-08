Transferências
Há 30 min
OFICIAL: Jonathan Mutombo troca Gil Vicente pelo Torreense
Lateral muda de ares após ser pouco utilizado na época passada
DS
Lateral muda de ares após ser pouco utilizado na época passada
DS
De Barcelos para Torres Vedras. Jonathan Mutombo, lateral-direito que pertencia ao Gil Vicente, assinou pelo Torreense, anunciou o clube oestino, sem especificar pormenores.
O futebolista com passaporte francês e congolês, de 23 anos, assina pelo clube da II Liga após duas temporadas em que disputou apenas 20 jogos na equipa A do Gil Vicente.
Antes disso, atuou pela equipa B do V. Guimarães, após ser formado no Paris Saint-Germain. É a décima contratação do Torreense, a segunda vinda do Gil Vicente, depois de Jorge Aguirre.
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