De Barcelos para Torres Vedras. Jonathan Mutombo, lateral-direito que pertencia ao Gil Vicente, assinou pelo Torreense, anunciou o clube oestino, sem especificar pormenores.

O futebolista com passaporte francês e congolês, de 23 anos, assina pelo clube da II Liga após duas temporadas em que disputou apenas 20 jogos na equipa A do Gil Vicente. 

Antes disso, atuou pela equipa B do V. Guimarães, após ser formado no Paris Saint-Germain. É a décima contratação do Torreense, a segunda vinda do Gil Vicente, depois de Jorge Aguirre.

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