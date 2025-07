Juan Fernando Quintero está de volta ao Estádio Monumental. O ex-jogador do FC Porto foi oficializado no River Plate nesta quinta-feira e prepara-se para jogar pela terceira vez no clube argentino.

Um dos preferidos dos adeptos, Quintero foi rodeado no aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, por um grande número de curiosos e de jornalistas.

Quintero regressa ao clube depois de três anos em que vestiu as camisolas do Junior de Barranquilla, Racing de Avellaneda (onde esteve mais em destaque) e América de Cali. Segundo a imprensa argentina, custa cerca de 2 milhões de euros ao River.

O médio ofensivo chegou pela pela primeira vez ao River em 2018, quando foi emprestado pelo FC Porto. Depois, viria a ser contratado em definitivo. Aos 32 anos, volta a um local onde foi feliz.