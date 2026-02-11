Termina a aventura de Roberto De Zerbi no Marselha. Após várias notícias que davam conta da saída do italiano, o clube confirmou a saída na madrugada desta quarta-feira. Bem de madrugada - pelas 2h35 da manhã.

«O Marselha e Roberto De Zerbi, treinador da equipa principal, anunciam o fim da sua colaboração por mútuo acordo. Após discussões envolvendo todas as partes interessadas na gestão do clube – proprietário, presidente, diretor de futebol e treinador –, foi decidido optar por uma mudança na liderança da equipa principal», dizem, em comunicado.

«Esta foi uma decisão difícil e coletiva, tomada após cuidadosa reflexão e no melhor interesse do clube para enfrentar os desafios desportivos da reta final da temporada. O Marselha gostaria de agradecer a Roberto De Zerbi pelo seu empenho, dedicação, profissionalismo e seriedade, marcados em particular pelo segundo lugar obtido durante a temporada 2024/25», completa a direção.

A saída precipitou-se após uma goleada imposta pelo Paris Saint-Germain sobre o Marselha na última jornada da Ligue 1 (5-0). A equipa está em quarto lugar da tabela.

Roberto De Zerbi tem 46 anos e estava na segunda temporada ao serviço do clube. Antes, tinha treinado o Brighton, Shakhtar Donetsk e Sassuolo.