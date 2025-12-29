O Santa Clara informou nesta segunda-feira a transferência, a título definitivo, do lateral Matheus Pereira para o Toronto FC. A equipa disputa a Major League Soccer (MLS), a principal divisão norte-americana, apesar de estar sediada no Canadá.

Matheus Pereira, de 25 anos, chegou ao Santa Clara na temporada 2024/2025 e vestiu camisola açoriana por 49 ocasiões. Perdeu preponderância nas escolhas de Vasco Matos desde novembro. 

Os valores de transferência não foram informados pelos dois clubes. A equipa contou com jogadores como Lorenzo Insigne ou Federico Bernardeschi na temporada passada.

RELACIONADOS
Mateus Fernandes: «Onde quer que esteja, vai estar também o Sporting»
OFICIAL: Fábio Cecílio deixa futsal do Nápoles e ruma à Polónia
OFICIAL: Nuno Capucho está de volta ao Varzim