Transferências
Há 18 min
OFICIAL: Matheus Pereira (Santa Clara) transfere-se para o Toronto FC
Lateral brasileiro ingressa no clube da Major League Soccer
DS
Lateral brasileiro ingressa no clube da Major League Soccer
DS
O Santa Clara informou nesta segunda-feira a transferência, a título definitivo, do lateral Matheus Pereira para o Toronto FC. A equipa disputa a Major League Soccer (MLS), a principal divisão norte-americana, apesar de estar sediada no Canadá.
Matheus Pereira, de 25 anos, chegou ao Santa Clara na temporada 2024/2025 e vestiu camisola açoriana por 49 ocasiões. Perdeu preponderância nas escolhas de Vasco Matos desde novembro.
Os valores de transferência não foram informados pelos dois clubes. A equipa contou com jogadores como Lorenzo Insigne ou Federico Bernardeschi na temporada passada.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS