OFICIAL: N'Golo Kanté anunciado pelo Fenerbahçe (finalmente)
Internacional francês assinou contrato de dois anos e meio
Ao fim de vários de dias de 'novela', o médio N'Golo Kanté foi anunciado oficialmente pelo Fenerbahçe, da Turquia. Kanté assinou contrato de dois anos e meio com o clube turco.
O jogador chega numa transferência livre para o Fenerbahçe, pois Kanté terminou o contrato com os sauditas do Al Ittihad, onde era treinado por Sérgio Conceição. O mercado na Turquia está aberto até dia 6 de fevereiro.
«Estamos muito felizes por ter adicionado um dos melhores médios do mundo ao nosso plantel. N'golo conquistou quase todos os troféus importantes ao longo da sua carreira, incluindo o Mundial e a Liga dos Campeões», escreve o Fenerbahçe no sítio oficial.
Kanté, novo número 17 do clube, chega após problemas administrativos que quase deitaram abaixo a transferência. Problemas esses que até motivaram um comunicado cáustico dos turcos em direção ao Al Ittihad. Youssef En-Nesyri seguiu o caminho contrário e assinou pelos sauditas.
Ailemize hoş geldin N’Golo Kanté 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
