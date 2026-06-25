O guarda-redes Neneca assinou em definitivo pelo Santa Clara, após duas temporadas emprestado pelos brasileiros do Cascavel, a troco de 200 mil euros, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga.

Em comunicado, a formação açoriana adianta ter exercido a opção de compra de 200 mil euros para contratar o futebolista, de 22 anos, que assinou um contrato válido até 30 de junho de 2030.

«Estou muito feliz por continuar a representar o Santa Clara e os Açores. Quero agradecer a confiança da administração, comissão técnica e de todos os adeptos. Vou continuar a trabalhar para ajudar o clube a atingir os seus objetivos», afirmou o guardião aos meios do clube.

O brasileiro já realizou seis jogos pela equipa principal. Conta com passagens pelo Cascavel e pelo Londrina, no qual realizou toda a formação.