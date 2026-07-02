Um dia depois de ter sido noticiado o surpreendente despedimento de Vítor Pereira do Nottingham Forest, após ter garantido a manutenção na Premier League, o clube inglês confirma em comunicado a decisão.

Tal como adiantou o Maisfutebol, o técnico de 57 anos tinha contrato até 2027 com o clube inglês, com uma cláusula que permitia a ambas as partes rescindir o acordo durante o mês de junho. O Forest informou o despedimento às 23h58 de 30 de junho. Ou seja, a dois minutos do final do prazo.

Apesar disso, o clube deixou a seguinte mensagem no comunicado, após confirmar a saída de todos os elementos da equipa técnica:

«Gostaríamos de deixar registado o nosso sincero agradecimento ao Vítor e à sua equipa pelo seu trabalho árduo e empenho ao longo de todo o tempo que passaram no clube. Representaram o Forest com enorme dedicação, ajudando a garantir a permanência do clube na Premier League, levando a equipa às meias-finais da Liga Europa da UEFA e proporcionando-nos as bases sobre as quais continuaremos a construir», começam por dizer.

«Todos no Nottingham Forest estão gratos pelos seus esforços consideráveis e pelas relações que estabeleceram com os nossos jogadores, equipa técnica e adeptos. Agradecemos a todos pelo seu trabalho e desejamos-lhes todo o sucesso na próxima etapa das suas carreiras», terminam.

O próprio Vítor Pereira também emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira. «Deixo o Nottingham Forest sem amargura nem ressentimento, apenas com respeito, gratidão e memórias maravilhosas. Obrigado por tudo», concluiu.