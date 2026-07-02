OFICIAL: Nottingham confirma saída de Pereira e deixa «sincero agradecimento»
Treinador foi informado do despedimento por email, sem qualquer conhecimento prévio
Treinador foi informado do despedimento por email, sem qualquer conhecimento prévio
Um dia depois de ter sido noticiado o surpreendente despedimento de Vítor Pereira do Nottingham Forest, após ter garantido a manutenção na Premier League, o clube inglês confirma em comunicado a decisão.
Tal como adiantou o Maisfutebol, o técnico de 57 anos tinha contrato até 2027 com o clube inglês, com uma cláusula que permitia a ambas as partes rescindir o acordo durante o mês de junho. O Forest informou o despedimento às 23h58 de 30 de junho. Ou seja, a dois minutos do final do prazo.
Apesar disso, o clube deixou a seguinte mensagem no comunicado, após confirmar a saída de todos os elementos da equipa técnica:
«Gostaríamos de deixar registado o nosso sincero agradecimento ao Vítor e à sua equipa pelo seu trabalho árduo e empenho ao longo de todo o tempo que passaram no clube. Representaram o Forest com enorme dedicação, ajudando a garantir a permanência do clube na Premier League, levando a equipa às meias-finais da Liga Europa da UEFA e proporcionando-nos as bases sobre as quais continuaremos a construir», começam por dizer.
«Todos no Nottingham Forest estão gratos pelos seus esforços consideráveis e pelas relações que estabeleceram com os nossos jogadores, equipa técnica e adeptos. Agradecemos a todos pelo seu trabalho e desejamos-lhes todo o sucesso na próxima etapa das suas carreiras», terminam.
O próprio Vítor Pereira também emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira. «Deixo o Nottingham Forest sem amargura nem ressentimento, apenas com respeito, gratidão e memórias maravilhosas. Obrigado por tudo», concluiu.
Nottingham Forest can confirm that Vítor Pereira has left his role as Head Coach following the Club’s decision to exercise a mutual break clause in his contract.— Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026
His coaching staff – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop and Pedro Lopes – have also left the Club.… pic.twitter.com/myV1nW49pm