Neste sempre mexido último dia de mercado de transferências invernal, o Estrela da Amadora anunciou um reforço para o eixo defensivo. Trata-se de Stefan Lekovic, de 22 anos, emprestado pelo Estrela Vermelha, com opção de compra.

O jogador chega a Portugal após ter entrado nos últimos seis meses de contrato com o clube sérvio. Já foi inscrito pelos amadorenses na Liga Portugal e pode defender o clube na Liga.

O capitão da seleção sub-21 da Sérvia foi titular na maioria dos jogos do campeonato do Estrela Vermelha, um dos principais clubes daquele país. Somou 16 jogos esta temporada.

Já com um currículo interessante, Lekovic já representou o Monza, de Itália, e o Villarreal B, de Espanha.

