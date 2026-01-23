Ousmane Diomande renovou contrato com o Sporting. O clube anunciou o prolongamento do vínculo às 19h06 desta sexta-feira através das plataformas oficiais.

Diomande, de 22 anos, tinha vínculo até 2027 e entrava no último ano de contrato a partir de junho deste ano. Renova até 2030 e mantém a cláusula de rescisão de 80 milhões.

«Estou muito feliz. O Sporting é um clube realmente grande, não só em Portugal como a nível mundial. Há boas pessoas no clube, sinto-me em casa e por isso senti que era a decisão certa. Sinto que cresci muito, mas também que ainda tenho muito para melhorar. Vou continuar a aprender para ser cada vez melhor jogador. Só penso em jogar e provar o meu valor», disse Ousmane aos meios do clube.

O costa-marfinense chegou a Alvalade em janeiro de 2023 após meia temporada em destaque no Mafra por empréstimo do Midtjylland. Custou aos leões 14,5 milhões de euros.

Nesta temporada tem lutado contra lesões, tendo participado apenas em seis jogos pelo Sporting. Além disso, foi chamado à CAN pela seleção da Costa do Marfim.

[Notícia atualizada às 19h15]