O Famalicão oficializou esta quarta-feira a contratação de Paulo Moreira, a custo zero. Depois de duas épocas ao serviço do Estrela da Amadora, o médio de 26 anos junta-se aos minhotos, com um contrato válido até 2029.

«O Famalicão é um grande clube, que tem conseguido uma notável afirmação no futebol português nas últimas temporadas. Encaro este novo desafio com a expectativa de ajudar o clube a manter o alto nível que tem exibido», começou por dizer aos meios oficiais do clube.

«Quando soube do interesse nem pensei duas vezes. É o melhor passo que poderia dar tendo em vista a evolução do meu desempenho, pois é um clube dotado de excelentes condições», acrescentou.

Paulo Moreira fez parte da formação no FC Porto. Enquanto sénior jogou pelo Varzim, o Benfica Castelo Branco, o Felgueiras e o Estrela. Foi nos tricolores que teve a primeira experiência na primeira divisão, terminando contrato em junho.

O médio mostra-se entusiasmado para esta nova fase da carreira e assegura «dar o melhor para defender o clube».