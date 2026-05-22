O Al-Fayha anunciou formalmente a rescisão de contrato com o treinador português Pedro Emanuel. A decisão surge após o último duelo da Liga saudita, numa derrota ante o Al Hilal de Rúben Neves.

O técnico de 51 anos, que tinha renovado o seu vínculo no final da época passada até junho de 2026, levou a equipa ao décimo lugar esta temporada, com 38 pontos somados.

Pedro Emanuel encerra assim mais uma etapa no futebol do Médio Oriente, onde já conta com passagens por outros emblemas sauditas como o Al Taawoun, o Al Nassr e o Al-Khaleej, além do Al Ain nos Emirados Árabes Unidos.

 

