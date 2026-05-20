Pedro Maranhão está de saída do Tondela. O anúncio foi feito, esta quarta-feira, nas redes sociais do próprio jogador.

O extremo de 27 anos esteve ao serviço do clube beirão desde a temporada 2023/24 e disputou 96 jogos, marcou 14 golos e fez 15 assistências, durante o percurso na Beira Alta.

Esta temporada, o brasileiro foi o maior destaque do Tondela, numa campanha que ficou marcada pelos piores motivos - a descida ao segundo escalão nacional. Pedro Maranhão conquistou uma segunda Liga pelo clube de Viseu.

«Obrigado ao clube, direção, comissão técnica com quem trabalhei, funcionários, companheiros de equipa e, principalmente, aos adeptos, que fizeram esta caminhada ainda mais especial. Não acabou como eu e todos vocês queriam, mas tenho a certeza de que com a paixão que vocês têm por este clube, logo vão estar de volta à Primeira Liga», lê-se em nota oficial nas redes sociais do jogador.