A Oliveirense oficializou nesta quinta-feira a contratação do avançado Pedro Martelo, proveniente do Leça, do Campeonato de Portugal, tal como tinha dado conta o Maisfutebol.

O eborense, de 25 anos, marcou 20 golos nos 30 jogos realizados na temporada passada. É o primeiro reforço da equipa da II Liga portuguesa para a época 2025/2026.

Pedro Martelo foi campeão europeu pela seleção sub-19 de Portugal, em 2018, marcando um golo decisivo na final diante de Itália.

Martelo representou clubes como o Deportivo Corunha B, Badajoz, Sp. Braga B, Amora, São João Ver, Belenenses e o Sligo Rovers, da Irlanda. Esteve ainda quatro anos na formação do Benfica.