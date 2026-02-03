Num mercado de janeiro que teve mais enfoque nas saídas do que nas entradas, o Rio Ave reforçou-se no último dia com dois jogadores atacantes, além do defesa-central Gustavo Mancha, proveniente do Olympiakos, e do lateral Leonardo Buta.

O mais sonante dos homens da frente é Tamble Monteiro, grande sensação do Portimonense na II Liga, que assina contrato com o clube vilacondense até 2030. 

Tamble, internacional guineense de 25 anos, destacou-se nas últimas épocas ao serviço do Portimonense, marcando 20 golos em pouco mais de 50 jogos. 

De Itália chega o espanhol Jalen Blesa, proveniente do Cesena. Tem 24 anos e assinou um contrato válido até 2030 com o emblema vilacondense.

Atua preferencialmente como ponta de lança, mas também pode jogar no corredor direito. No segundo escalão de Itália participou em 22 jogos, assinando quatro golos e uma assistência.

O avançado conta ainda com passagens pelo Dinamo Batumi, da Geórgia, Universitatea Craiova, da Roménia, FK Prishtina, Rahoveci e Istogu, do Kosovo, e Arlesey Town, da Inglaterra.

