OFICIAL: Rio Ave anuncia avançados Tamble Monteiro e Jalen Blesa
Nas últimas horas do mercado, os vilacondenses colmataram a saída de Clayton e André Luiz
Num mercado de janeiro que teve mais enfoque nas saídas do que nas entradas, o Rio Ave reforçou-se no último dia com dois jogadores atacantes, além do defesa-central Gustavo Mancha, proveniente do Olympiakos, e do lateral Leonardo Buta.
O mais sonante dos homens da frente é Tamble Monteiro, grande sensação do Portimonense na II Liga, que assina contrato com o clube vilacondense até 2030.
Tamble, internacional guineense de 25 anos, destacou-se nas últimas épocas ao serviço do Portimonense, marcando 20 golos em pouco mais de 50 jogos.
Tamble Monteiro é do Rio Ave FC! 🤩#RemamosJuntos #TambleMonteiro #rioavefc pic.twitter.com/DrfdK4AAY1— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 3, 2026
De Itália chega o espanhol Jalen Blesa, proveniente do Cesena. Tem 24 anos e assinou um contrato válido até 2030 com o emblema vilacondense.
Atua preferencialmente como ponta de lança, mas também pode jogar no corredor direito. No segundo escalão de Itália participou em 22 jogos, assinando quatro golos e uma assistência.
O avançado conta ainda com passagens pelo Dinamo Batumi, da Geórgia, Universitatea Craiova, da Roménia, FK Prishtina, Rahoveci e Istogu, do Kosovo, e Arlesey Town, da Inglaterra.
Jalen Blesa 🟢⚪️#RemamosJuntos #JalenBlesa #rioavefc pic.twitter.com/MtA5XODpHw— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 2, 2026