OFICIAL: Rio Ave anuncia rei das assistências da Liga sérvia
Diogo Bezerra é reforço do clube vilacondense até 2030
O Rio Ave anunciou uma contratação para a equipa principal nesta terça-feira. Trata-se de Diogo Bezerra, extremo brasileiro de 23 anos, proveniente do clube sérvio OFK Beograd.
O clube não especificou valores de transferência, mas adiantou que o jogador assinou contrato válido até 2030.
«Com esta contratação, o Rio Ave assegura um jogador que era um dos alvos definidos para o presente mercado de transferências, reforçando o seu setor ofensivo», escreve o clube no seu sítio oficial.
Diogo Bezerra jogou na formação de clubes como Atlético Mineiro ou Bragantino. Em 2024 ingressou nos eslovenos Mura, saindo para o clube sérvio em fevereiro de 2025.
Na principal Liga da Sérvia, o brasileiro é o jogador com mais assistências registadas - oito. Marcou ainda dois golos.
Diogo Bezerra é reforço do Rio Ave FC. ✍️— Rio Ave FC (@RioAve_FC) January 13, 2026
