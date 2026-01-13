O Rio Ave anunciou uma contratação para a equipa principal nesta terça-feira. Trata-se de Diogo Bezerra, extremo brasileiro de 23 anos, proveniente do clube sérvio OFK Beograd.

O clube não especificou valores de transferência, mas adiantou que o jogador assinou contrato válido até 2030.

«Com esta contratação, o Rio Ave assegura um jogador que era um dos alvos definidos para o presente mercado de transferências, reforçando o seu setor ofensivo», escreve o clube no seu sítio oficial.

Diogo Bezerra jogou na formação de clubes como Atlético Mineiro ou Bragantino. Em 2024 ingressou nos eslovenos Mura, saindo para o clube sérvio em fevereiro de 2025. 

Na principal Liga da Sérvia, o brasileiro é o jogador com mais assistências registadas - oito. Marcou ainda dois golos. 

