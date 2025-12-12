Rodrigo Conceição, filho do treinador Sérgio Conceição, foi anunciado oficialmente pelo Tondela, da primeira divisão, nesta sexta-feira.

O lateral-direito de 25 anos assina um contrato válido até junho de 2027, tal como tinha dado conta o Maisfutebol. Vai vestir a camisola 27 e está já às ordens do treinador Cristiano Bacci.

Rodrigo Conceição cumpriu com sucesso os habituais procedimentos médicos no Hospital CUF de Viseu. Estava sem clube desde o final da época passada, quando terminou contrato com o Zurique, da Suíça, onde jogou durante duas temporadas.

Rodrigo Conceição fez 25 jogos na equipa principal do FC Porto em 2022/23. Jogou também no Moreirense, por empréstimo dos dragões, e na equipa B do Benfica, clube onde fez grande parte da formação.