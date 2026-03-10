Depois de Fernando Santos, a federação de futebol do Azerbaijão (AFFA) volta a contratar um selecionador português - desta vez, para a seleção sub-20. Trata-se de Rui Jorge, que foi anunciado pela conta oficial da entidade.

«O selecionador português vai liderar a nossa equipa no Mundial Sub-20 a realizar no Azerbaijão e Uzbequistão em 2027. A conferência de imprensa será organizada nos próximos dias com a participação da direção da AFFA», pode ler-se no comunicado.

Jorge foi selecionador sub-21 de Portugal durante 15 anos. Antes disso, tinha trabalhado na formação do Belenenses e atuado como futebolista em equipas como Sporting e FC Porto.