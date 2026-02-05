OFICIAL: Sacha Boey regressa ao Galatasaray por empréstimo do Bayern
Clube turco fica com opção de compra do lateral francês
O Bayern Munique emprestou Sacha Boey (25 anos) até ao final da temporada ao líder da tabela turca, o Galatasaray. O defesa francês chegou a Munique em janeiro de 2024, proveniente do mesmo Galatasaray.
Boey mantém contrato com o campeão alemão até 30 de junho de 2028. O clube turco fica com opção de compra do jogador e paga no imediato uma taxa de transferência temporária no valor líquido de 500 mil euros.
Nesta temporada, Boey jogou 15 vezes pelo Bayer Munique. O anúncio foi feito um dia depois da oficialização de Renato Nhaga, proveniente do Casa Pia.
📌 Official statement from Galatasaray SK:— Galatasaray EN (@Galatasaray) February 5, 2026
An agreement has been reached with professional football player Sacha Boey and his club FC Bayern München AG regarding the temporary transfer of the player for the remainder of the 2025-2026 season, including a non-mandatory purchase… pic.twitter.com/jMvz7wIcin