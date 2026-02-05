O Bayern Munique emprestou Sacha Boey (25 anos) até ao final da temporada ao líder da tabela turca, o Galatasaray. O defesa francês chegou a Munique em janeiro de 2024, proveniente do mesmo Galatasaray.

Boey mantém contrato com o campeão alemão até 30 de junho de 2028. O clube turco fica com opção de compra do jogador e paga no imediato uma taxa de transferência temporária no valor líquido de 500 mil euros.

Nesta temporada, Boey jogou 15 vezes pelo Bayer Munique. O anúncio foi feito um dia depois da oficialização de Renato Nhaga, proveniente do Casa Pia.