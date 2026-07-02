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Há 1h e 23min
OFICIAL: Santa Clara contrata Emanuel Moreira, defesa ex-Sporting
Clube açoriano anunciou ccontratação nesta quinta-feira
DS
Clube açoriano anunciou ccontratação nesta quinta-feira
DS
Emanuel Moreira chega à primeira divisão após destacar-se na II Liga na época passada. O defesa-central foi contratado pelo Santa Clara, anunciou o clube açoriano esta quinta-feira.
Moreira foi titular do Feirense em 2025/26, cumprindo 32 jogos e marcando três golos. O esquerdino estava no clube desde 2024.
Antes disso, o luso-guineense cumpriu formação no Sporting até ao escalão sub-23. Nunca jogou na equipa B.
Moreira assina contrato de três anos, até 2029, com o emblema açoriano.
Bem-vindo Emanuel❗❕— 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) July 2, 2026
✍🏼 O defesa português assina até 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣#PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/dgJJdg9EoA
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