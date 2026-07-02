Emanuel Moreira chega à primeira divisão após destacar-se na II Liga na época passada. O defesa-central foi contratado pelo Santa Clara, anunciou o clube açoriano esta quinta-feira.

Moreira foi titular do Feirense em 2025/26, cumprindo 32 jogos e marcando três golos. O esquerdino estava no clube desde 2024.

Antes disso, o luso-guineense cumpriu formação no Sporting até ao escalão sub-23. Nunca jogou na equipa B.

Moreira assina contrato de três anos, até 2029, com o emblema açoriano.