OFICIAL: Sérgio Conceição fica sem Kanté, mas recebe En-Nesyri
Depois de avanços e recuos, os negócios foram concretizados
Entradas e saídas no Al Ittihad de Sérgio Conceição, nesta terça-feira. Já depois do fim do mercado, a equipa anunciou nas redes sociais que N'Golo Kanté partiu, ao passo que Youssef En-Nesyri reforça as opções do treinador português.
Após relatos na imprensa internacional terem dado conta da insatisfação de N'Golo Kanté com um problema administrativo na transferência para o Fenerbahçe, o Al Ittihad resolveu a situação e diz ter chegado a acordo para «vender o remanescente do contrato» que ligava o campeão do mundo ao clube.
📝| The club agrees to sell the remaining period of N’Golo Kanté’s contract. 🐝💛 pic.twitter.com/paZwbxfaAQ— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026
Com a saída de Kanté (para assinar a custo zero pelo Fenerbahçe, da Turquia), libertou-se uma vaga para a inscrição de Youssef En-Nesyri, prontamente anunciado, vindo precisamente do Fenerbahçe.
A entrada de En-Nesyri colmata a conturbada saída de Karim Benzema para o Al Hilal, oficializada um dia antes. O Al Ittihad é sexto no campeonato saudita, abaixo das expectativas.
🤝 Say Welcome to our new Moroccan sniper 🤩💫 pic.twitter.com/fwF2k7qOXu— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026