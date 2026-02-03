Entradas e saídas no Al Ittihad de Sérgio Conceição, nesta terça-feira. Já depois do fim do mercado, a equipa anunciou nas redes sociais que N'Golo Kanté partiu, ao passo que Youssef En-Nesyri reforça as opções do treinador português.

Após relatos na imprensa internacional terem dado conta da insatisfação de N'Golo Kanté com um problema administrativo na transferência para o Fenerbahçe, o Al Ittihad resolveu a situação e diz ter chegado a acordo para «vender o remanescente do contrato» que ligava o campeão do mundo ao clube.

Com a saída de Kanté (para assinar a custo zero pelo Fenerbahçe, da Turquia), libertou-se uma vaga para a inscrição de Youssef En-Nesyri, prontamente anunciado, vindo precisamente do Fenerbahçe.

A entrada de En-Nesyri colmata a conturbada saída de Karim Benzema para o Al Hilal, oficializada um dia antes. O Al Ittihad é sexto no campeonato saudita, abaixo das expectativas.

