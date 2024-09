O Sporting de Braga anunciou um duplo negócio com o Trabzonspor nesta quinta-feira, com Simon Banza e Serdar Saatci a partirem para a Turquia. Mas em moldes diferentes.

Simon Banza, melhor marcador dos bracarenses na temporada passada, foi emprestado ao clube turco com opção de compra. O clube esclarece que o emblema turco paga dois milhões de euros no imediato e fica com uma cláusula de 25 milhões de euros.

Já quanto a Serdar Saatci, chega a Trabzon a troco de 2,5 milhões de euros, referentes a 90 por cento do passe. O Sporting de Braga mantém 10 por cento do passe do atleta, informa o clube.

Contratado em 2022/23 ao Besiktas, o defesa-central, de 21 anos, somou 34 jogos ao serviço dos minhotos.