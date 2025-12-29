O jovem médio Diego Rodrigues renovou contrato com o Sp. Braga, anunciou o clube nesta segunda-feira. Assina um novo vínculo válido até 2030.

O acordo inclui ainda uma cláusula de rescisão fixada em 50 milhões de euros, acrescenta o emblema minhoto.

Diego, de 20 anos, estreou-se na temporada passada na equipa principal, pela mão de Carlos Carvalhal, somando, até ao momento, 29 jogos oficiais. A aposta continuou com o novo técnico Carlos Vicens.

O médio chegou ao clube Braga em 2020, tendo representado as equipas de Sub-17, Sub-19, Sub-23 e a Equipa B dos Gverreiros.