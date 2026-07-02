Após sete anos em Valência, Thierry Correia assina por um novo clube. O lateral é reforço do Veneza, da Serie A, por uma temporada mais outra de opção, mediante o cumprimento de determinadas condições.

Correia estreia-se a jogar em Itália após representar o Sporting e o Valência. Tinha terminado contrato com o emblema espanhol e assinou a custo zero pelos italianos.

Afetado por lesões frequentemente, Correia esteve afastado do relvado durante praticamente toda a temporada 2024/25. Na época que agora terminou, o jogador de 27 anos participou em 25 encontros.

«Decidi juntar-me ao Venezia porque acredito que o clube tem um grande projeto. A cidade e o ambiente aqui são fantásticos, e vejo este como o local ideal para continuar o meu desenvolvimento, seguir a progredir na minha carreira e ajudar a equipa a alcançar grandes conquistas nesta época. Aos nossos adeptos, quero dizer que vou dar o meu melhor. Vou trabalhar arduamente todos os dias para ajudar a equipa e ganhar o maior número possível de jogos ao longo da nossa época na Série A», disse aos meios do clube.