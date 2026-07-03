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Há 18 min
OFICIAL: Tiago Ribeiro é reforço do Santa Clara até 2029
Segundo reforço proveniente do Feirense, depois da contratação de Emanuel Moreira
JR
Segundo reforço proveniente do Feirense, depois da contratação de Emanuel Moreira
JR
O Santa Clara anunciou a contratação de Tiago Ribeiro. O médio de 24 anos irá ficar ligado ao clube até junho de 2029.
Nas últimas duas temporadas representou o Feirense, da II Liga, tendo somado dois golos e três assistências em 43 partidas.
Internacional jovem por Portugal, fez a sua formação no Mónaco e no FC Porto. Conta ainda com passagens pela equipa B do Valência e pelo Paços de Ferreira.
Recorde-se de que esta é a segunda contratação dos açorianos junto do emblema de Santa Maria da Feira, depois de anunciarem o defesa-central Emanuel Moreira.
Bem-vindo, Tiago❗❕— 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) July 3, 2026
✍🏼 O médio português assina até 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣#PaixãoPelosAçores pic.twitter.com/FssMcis2QX
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