O Santa Clara anunciou a contratação de Tiago Ribeiro. O médio de 24 anos irá ficar ligado ao clube até junho de 2029.

Nas últimas duas temporadas representou o Feirense, da II Liga, tendo somado dois golos e três assistências em 43 partidas.

Internacional jovem por Portugal, fez a sua formação no Mónaco e no FC Porto. Conta ainda com passagens pela equipa B do Valência e pelo Paços de Ferreira.

Recorde-se de que esta é a segunda contratação dos açorianos junto do emblema de Santa Maria da Feira, depois de anunciarem o defesa-central Emanuel Moreira.