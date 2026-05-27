Vincent Aboubakar está de saída do Neftchi, do Azerbaijão, e está livre no mercado, anunciou o clube azeri. 

O ponta-de-lança camaronês de 34 anos cumpriu apenas uma temporada no Azerbaijão, tendo disputado 15 jogos e marcado sete golos. 

Aboubakar representou o FC Porto de 2014 a 2020, tendo jogado pelo Besiktas em 2016/17. O avançado conta também com passagens por Lorient, Al-Nassr e Hatayspor.

