Transferências
Há 27 min
OFICIAL: Vincent Aboubakar (lembra-se?) despede-se do Azerbaijão
Ex-FC Porto acaba contrato com Neftchi e está livre no mercado
JR
Vincent Aboubakar está de saída do Neftchi, do Azerbaijão, e está livre no mercado, anunciou o clube azeri.
O ponta-de-lança camaronês de 34 anos cumpriu apenas uma temporada no Azerbaijão, tendo disputado 15 jogos e marcado sete golos.
Aboubakar representou o FC Porto de 2014 a 2020, tendo jogado pelo Besiktas em 2016/17. O avançado conta também com passagens por Lorient, Al-Nassr e Hatayspor.
Abubakar, Kuç və Kostinə təşəkkür edirik!— Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) May 26, 2026
“Neftçi” PFK ilə Vensan Abubakar, Edvin Kuç və Kristian Kostin arasında başa çatan müqavilələr yenilənməyib. Hər üç oyunçuya təşəkkür edir, gələcək karyeralarında uğurlar arzulayırıq. pic.twitter.com/K4DmioXmZE
