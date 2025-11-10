O Pachuca despediu o treinador da equipa principal de futebol, Jaime Lozano. O clube mexicano anunciou a medida através os meios oficiais de comunicação, não deixando de elogiar a «integridade» do técnico.

Assim, William Carvalho, internacional luso que joga no clube, fica sem treinador, tal como o ex-Famalicão Jhonder Cádiz. Enner Valencia, internacional equatoriano, também alinha na equipa.

O Pachuca ficou na nona posição do Apertura, a primeira fase do campeonato mexicano, não vencendo há cinco jogos consecutivos. Com 17 jornadas disputadas, a equipa somou 21 golos marcados e 21 sofridos.

Por outro lado, o Toluca de Paulinho, outro português no México, foi campeão com 37 pontos, mais um do que o Tigres.