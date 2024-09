Puma Rodríguez é um nome conhecido dos adeptos portugueses de futebol. O extremo atuou durante duas temporadas no Famalicão, a bom nível, e saiu neste mercado de verão para uma nova aventura na Sérvia, pelo Estrela Vermelha.

Só que essa passagem foi curta. Seis jogos, um golo e duas asssistências depois, o panamiano foi emprestado ao clube mexicano Juárez, da primeira divisão.

Desta forma, Puma não vai encontrar o Benfica na Liga dos Campeões, já que as duas equipas estão na fase regular da competição, no novo formato. As duas equipas defrontam-se na quinta-feira, na Sérvia.