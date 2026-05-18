Há 33 min
Treinador Ricardo Soares prestes a comandar novo clube na China
Técnico português seguiu viagem para o país asiático
O treinador português Ricardo Soares tem acordo fechado para assumir o comando do Wuhan Three Towns, da China, apurou o Maisfutebol.
O técnico assina contrato por ano e meio, já que a temporada naquele país obedece ao ano civil. Sem treinar desde dezembro, Ricardo Soares já seguiu viagem para a China e será oficializado em breve.
Após Beijing Guoan e Changchun Yatai, este será o terceiro clube de Soares na China. Neste momento, o Wuhan Three Towns é penúltimo classificado, em lugar de descida, à 12.ª jornada.
Este clube foi campeão apenas por uma vez, em 2022, e conquistou uma Supertaça no ano seguinte. Além da China, Ricardo Soares treinou no Egito, entre 2021 e 2022.
