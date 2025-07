Chegar, ver e marcar. Afonso Moreira já faz o gosto ao pé com as cores do Lyon, equipa francesa por quem assinou contrato há poucos dias. Foi diante do Hamburgo, na tarde deste sábado, que o extremo português marcou.

Já corria o minuto 90+8m, no final dos descontos, quando Moreira deu uma arrancada impressionante para o golo. Bateu o luso-alemão Daniel Heuer Fernandes, que chegou a ser chamado à Seleção A.

Assim, Moreira fez o 4-0 final, completando os golos de Malick Fofana (17m), Ainsley Maitland-Niles (31m) e Georges Mikautadze (39m). O internacional jovem português custou dois milhões de euros aos cofres do Lyon.