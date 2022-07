O treinador português Pedro Martins garantiu neste sábado um reforço sonante para o Olympiakos.

O defesa croata Sime Vrsaljko assinou por três épocas, depois seis épocas ligado ao At. Madrid, com um empréstimo ao Inter Milão pelo meio.

O lateral-direito chega ao campeão grego depois de ter feito 29 jogos (um golo e duas assistências) na época passada ao serviço dos colchoneros.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Σίμε Βρσάλικο! / Sime Vrsaljko is a member of the Olympiacos family! 🔴⚪️🦁

