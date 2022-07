O Marítimo está a ultimar a contratação de Pablo Moreno, avançado dos quadros do Manchester City.

O jogador de 20 anos vai desvincular-se do clube inglês, que fica com opção de recompra do passe do jogador que assinará pelos insulares para as próximas épocas.

Pablo Moreno dividiu a formação pelo Barcelona e pela Juventus, tendo sido contratado em 2020/21 pelo Manchester City, que o cedeu nas duas últimas temporadas aos espanhóis do Girona, que na próxima época estão de volta ao principal escalão do país vizinho.

A concretizar-se no negócio, Pablo Moreno será a quinta contratação do Marítimo para 2022/23, depois de Rafael Brito, Lucho Vega, João Afonso e Matous Trmal.