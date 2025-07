Pablo Torre é jogador do Maiorca, deixando oficialmente o Barcelona. Ambos os clubes anunciaram a transferência do jogador nesta segunda-feira.

O médio de 22 anos assina contrato válido até 2029. Torre chegou ao clube catalão em 2022, vencendo duas Ligas, duas Supertaças e uma Taça.

Torre, internacional sub-21, participou no Europeu da categoria neste verão. Pablo Torre terá custado, segundo a imprensa espanhola, cinco milhões de euros com o Barcelona a reservar uma cláusula de recompra do atleta.