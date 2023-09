José Rojo Martín, conhecido no mundo do futebol como Pacheta, é o novo treinador do Villarreal, anunciou o clube espanhol.

O técnico de 55 é o escolhido para suceder a Quique Setién e regressa ao ativo depois de ter sido despedido do Valladolid em abril passado.

O contrato de Pacheta é válido para o que resta da época 2023/24.

O Villarreal é nesta altura 15.º classificado da Liga espanhola com três pontos em quatro jogos.