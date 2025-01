André Liberal é jogador do Paços de Ferreira, da II Liga portuguesa. O clube chegou a acordo com o Gil Vicente para a transferência a título definitivo do jogador.

Liberal tem 22 anos e esteve emprestado à Sanjoanense, da Liga 3. Fez 18 jogos e marcou três golos em na primeira metade da época.

No entanto, aquilo que chama mais a atenção no negócio é mesmo o vídeo de apresentação. O Paços de Ferreira utilizou a polémica recente com a ferramenta de inteligência artificial DeepSeek para apresentar o reforço.

Ora veja: