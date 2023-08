O Bayern Munique pretende contratar João Palhinha e está a negociar com o Fulham para levar o português para a Alemanha já nesta janela de transferências.

Segundo apurou o Maisfutebol, o campeão alemão pode chegar até aos 70 milhões de euros pelo médio que deixou o Sporting na época passada a troco de 20 milhões de euros.

O desejo dos bávaros, porém, está a esbarrar na intransigência do Fulham, clube treinado por Marco Silva, que continua a resistir à venda do jogador que foi eleito o melhor do ano na época de estreia no clube.

Apesar da relutância do clube em vender o médio de 28 anos, o desejo deste rumar ao Bayern Munique pode ser decisivo no processo e a sensação dos resonsáveis do clube londrino é a de que será difícil resistir à força da proposta alemã.

Recorde-se que o Sporting salvaguardou 10 por cento de uma mais-valia quando vendeu João Palhinha ao Fulham e pode, por isso, lucrar com a ida do jogador para o gigante bávaro.