A novela em torno de Kylian Mbappé promete continuar a aquecer mais um verão. O segundo consecutivo.

Depois de na época passada ter renovado por duas épocas com o Paris Saint-Germain, o francês admitiu publicamente que não pretende voltar a renovar, o que lhe permitirá comprometer-se a custo zero com outro clube a partir de janeiro.

Isso já fez com que os responsáveis do clube parisiense avisassem Mbappé que ou renova, ou será vendido, uma vez que o PSG não pretende deixá-lo sair sem ganhar nada em troca.

E a posição do clube tem sido defendida por muitos, que ao mesmo tempo criticam o jogador. O último, foi Paolo Di Canio, antigo internacional italiano.

«Podemos julgar os erros do PSG, mas digo-o abertamente: O que Mbappé está a fazer é uma indecência. Uma verdadeira indecência», disse, em declarações à Sky Sports.

«Ele aproveitou-se desta situação há um ano e agora está a fazer o mesmo, ameaçando sair a custo zero para ir receber milhões do Real Madrid. O PSG meteu-se nesta situação porque o mimou demasiado, mas agora tem de tomar uma posição para diminuir os danos», defende.

Di Canio defende ser normal os jogadores quererem ganhar mais, mas que a honra não dá para comprar.

«É uma vergonha que Mbappé se comporte assim, quando ganha 200 ou 300 milhões. Tem de respeitar os adeptos porque o clube e a honra não se compram nem por 2.000 milhões», defende.